В Питере заявили о 100%-коллективном иммунитете к коронавирусу

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В Питере заявили о 100%-коллективном иммунитете к коронавирусуЧисло полностью вакцинированных жителей города превысило 3 млн человек
Пока вся Россия стремится к приемлемому уровню коллективного иммунитета к COVID-19, в Санкт-Петербурге заявили о достижении 100%-показателя.
Так, по словам первого заместителя комитета по здравоохранению города Андрея Сарана, на сегодняшний день общее число переболевших и вакцинированных достигло того уровня, на котором можно говорить о полном коллективном иммунитете к вирусу.
Через процедуру повторной вакцинации прошли более 240 тыс жителей Санкт-Петербурга, в то время как полностью вакцинированы — 3,14 млн человек.
Напомним, что всего по России на 11 февраля через вакцинацию первым компонентом прошли 85 857 079 человек. Второй компонент был введён немногим меньшему числу людей — 81 505 771.
Источник: Телеканал Санкт-Петербург