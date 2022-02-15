В Питере заявили о 100%-коллективном иммунитете к коронавирусу

Так, по словам первого заместителя комитета по здравоохранению города Андрея Сарана, на сегодняшний день общее число переболевших и вакцинированных достигло того уровня, на котором можно говорить о полном коллективном иммунитете к вирусу.

Через процедуру повторной вакцинации прошли более 240 тыс жителей Санкт-Петербурга, в то время как полностью вакцинированы — 3,14 млн человек.

Напомним, что всего по России на 11 февраля через вакцинацию первым компонентом прошли 85 857 079 человек. Второй компонент был введён немногим меньшему числу людей — 81 505 771.