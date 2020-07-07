Наука и технологии
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В PlayStation 4 найдена уязвимость, позволяющая запускать пиратские игры
Sony уже исправила ее в прошивке под номером 7.50
Эксперт по безопасности Энди Нгуен опубликовал информацию о том, что в PlayStation 4 найдена уязвимость, позволяющая запускать пиратские игры. К сожалению для любителей нелицензионного софта, специалист поделился имеющимися у него данными с Sony.
Изначально о найденной проблеме в безопасности PlayStation 4 было написано в Twitter-аккаунте Нгуена, где он сообщил о том, что дыра в прошивке под номером 7.02 и более ранних версиях вместе с эксплойтом WebKit позволяет взломать приставку для запуска пиратских игр, манипулировать пользовательскими данными и красть их.
В конце концов, история закончилась крайне благоприятно: японская корпорация связались со специалистом и выплатила ему вознаграждение в 10 тыс долларов за найденную уязвимость в прошивке 7.02.