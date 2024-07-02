В ПНИПУ разработали ИИ для поиска микропластика в окружающей среде

По данным Государственного доклада, за 2022 год, в России было произведено почти 46 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, из которых 5 миллионов тонн пришлось на пластик. Только 14–18% этого количества было собрано для повторного использования, остальное было направлено на захоронение. Микропластик обнаружен во всех сферах природной среды и в живых организмах, ухудшая экологическую ситуацию на планете. Поэтому в мире активно ищут способы быстрого и точного обнаружения пластиковых частиц в почве, воде и воздухе.

Учёные ПНИПУ разработали новую технологию для определения микропластика с помощью нейронных сетей и компьютерного зрения. Исследование, представленное на всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика» в 2024 году, было проведено в рамках программы «Сириус. Лето». Это направление работы крайне важно для своевременного выявления и мониторинга загрязнения окружающей среды пластиком.

Микропластик представляет собой крупные экологические проблемы из-за его долговечности и разнообразных форм. Он обнаружен в воде, почве и даже в некоторых продуктах питания, таких как морская рыба и растения. Определение микропластика традиционными методами — трудоёмкий процесс, требующий много времени. Но использование нейронных сетей значительно повышает точность и скорость анализа образцов, что, в свою очередь, снижает затраты и минимизирует ошибки в исследованиях.

В работе, проведённой учёными Пермского Политеха, использовались образцы различных видов пластика, которые были подвергнуты специальной подготовке. Эти образцы послужили для обучения нейронной сети, что позволило добиться высокой точности в распознавании микропластика. Использование новейших технологий в экологических исследованиях открывает перспективы для дальнейшего улучшения методов мониторинга и защиты окружающей среды от загрязнений.