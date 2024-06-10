В ПНИПУ разработают приложения для туризма по России

В России все больше людей интересуются внутренним туризмом, но часто сталкиваются с трудностями поиска информации о местах для отдыха и событиях. Учёные из ПНИПУ создают мобильное приложение, которое поможет организовать путешествия и досуг по стране. Это приложение будет удобным и информативным, делая выбор и планирование быстрыми и простыми.

Существующие приложения для путешествий имеют свои недостатки: они ограничены по функционалу и не всегда удобны в использовании. Например, одни позволяют только бронировать отели, другие — строить маршруты. Пермские учёные разрабатывают программный комплекс, который решит множество проблем в этой области.

Новое приложение будет предлагать личные рекомендации для пользователей, а также позволит планировать маршруты и активности. Оно объединит множество функций и мест со всей России, станет бесплатным и доступным на разных платформах.