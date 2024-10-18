В ПНИПУ улучшили систему оценки технического оборудования

Учёные Пермского Политеха представили новую методику для расчёта индекса технического состояния (ИТС) оборудования, которая обещает повысить точность и надёжность оценки его состояния. На сегодняшний день в России для определения ИТС применяются методики, основанные на экспертных оценках, что может привести к ошибкам в определении остаточного ресурса. Новая разработка базируется на функциональной модели конструкции и статистических данных, что позволит снизить риски преждевременного выхода оборудования из строя.

Существующие методики оценки состояния оборудования зависят от мнений экспертов, что создаёт возможность для субъективности. Учёные из Пермского Политеха решили изменить этот подход и предложили новый метод, который использует объективные характеристики. Они вычисляют ИТС поэтапно, сначала определяя состояние ключевых узлов, а затем рассчитывая общее состояние устройства на основе их параметров. Этот метод учитывает конструктивные и статистические особенности оборудования.

На практике новый индекс варьируется от 100 до 0 процентов, где 100 означает, что оборудование полностью исправно, а 0 — что оно не подлежит эксплуатации. При проверке модели на базе данных параметров турбореактивных двигателей новая методика показала более точные результаты, чем традиционная модель Минэнерго. По словам Рустама Файзрахманова, заведующего кафедрой информационных технологий ПНИПУ, новая методика позволяет получать информацию о необходимости технического обслуживания на 6–10% раньше, что помогает избежать поломок и простоев в производстве.