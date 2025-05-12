В почте и облаке Mail появилась семейная подписка для 4 человек

В линейке тарифов Почты и Облака Mail появился новый тариф «Семейный», в котором можно объединить до четырёх пользователей. Он предоставляет 1 ТБ пространства для совместных файлов и альбомов, сохраняя при этом приватность личных данных. Пользователи могут создавать общие папки в разделе «Семья», к которым доступ будет открыт автоматически. При этом все участники подписки смогут использовать безлимитную автозагрузку для фото и видео со своих смартфонов.

Руководитель продуктового направления Почты и Облака Mail Сергей Прокудин отметил, что новая функция разработана с учётом потребностей семейных пользователей. Тариф позволяет каждому члену семьи работать в облаке без сложных настроек, сохраняя удобство и простоту. Владелец подписки получает полный контроль над управлением доступом, а встроенные инструменты для совместной работы делают её ещё удобнее.

Кроме того, «Семейный» тариф можно комбинировать с другими предложениями Mail Space, что упрощает организацию личных и общих файлов. По словам разработчиков, новая функция делает облачное пространство более практичным для повседневного использования и помогает облегчить взаимодействие всей семьи.