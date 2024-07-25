В «Почте Mail.ru» появился сервис для защиты от взломов

В «Почте Mail.ru» появился новый сервис, который позволяет пользователям быстро сообщить о подозрительных действиях или взломе своих аккаунтов. Теперь, если вы заметили что-то неладное, вы можете легко связаться с командой информационной безопасности.

Команда Mail Accident Research Team (MART) создана для борьбы с новыми методами мошенничества и техническими проблемами в защите пользователей. Сервис не только помогает сообщить о проблеме, но и предоставляет подробные отчёты и рекомендации по безопасности после расследования.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в разделы настроек безопасности «Устройства и приложения» или «История действий». Прежде чем отправить запрос, выполните несколько шагов, чтобы обезопасить свой аккаунт. После этого специалисты MART проведут расследование, выявят причины и дадут рекомендации. Сервис был запущен в тестовом режиме в начале 2024 года.