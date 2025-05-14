В Подмосковье будут разрабатывать антитела для лечения онкологии

В лаборатории «Р-Фарм» в Пущино заработала инновационная платформа, нацеленная на разработку антител для лечения рака и аутоиммунных заболеваний. По словам представителей компании, в лаборатории сейчас активно работают над десятью проектами, каждый из которых использует передовые методы современной биомедицины. Возможности центра позволяют ежегодно собирать до 200 генетических конструкций, анализировать более 50 молекул и проводить порядка 250 клеточных тестов для проверки их активности.

Уже полученные молекулы проходят тесты на животных и клеточном материале, а к концу года планируется вывести на пилотные исследования три новые молекулы. Представители Министерства инвестиций Московской области отметили, что эта работа имеет большое значение для терапевтической медицины, так как создаются молекулы, способные бороться с самыми сложными заболеваниями.

В дополнение к основным исследованиям лаборатория заканчивает настройку мРНК-платформы, которая откроет новые перспективы для профилактики и лечения. Сейчас специалисты оптимизируют процессы дизайна молекул, их доставки к клеткам-мишеням и тестирования эффективности. Эти разработки могут сделать лечение более точным и безопасным для пациентов.