​​В Подмосковье камеры в автомобилях начали следить за усталостью таксистов

Наука и технологии
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В Подмосковье камеры в автомобилях начали следить за усталостью таксистовВозможно, в будущем подобная система может распространиться и на другие регионы
В сети появилась информация о свежей инициативе сервиса такси Ситимобил. Компания внедрила в свои автомобили по две камеры, которые будут следить за уровнем усталости водителей.
На данный момент идея тестируется в Подмосковье. Установленные камеры будут наблюдать за водителем с помощью компьютерного зрения. В процессе они будут оценивать его состояние по взгляду и, в случае, если он не пристегнул ремень, курил в салоне, разговаривал по телефону за рулём и отвлекался от вождения, будут реагировать.
Сообщается также, что отслеживаться будет и манера вождения водителей — в случае опасной езды, система будет предупреждать о нарушении с помощью звукового сигнала.
Разработкой технологии занимались специалисты VisionLabs.
Напомним, что ранее, в 2019 году, подобную систему разработали специалисты Яндекс.Такси.
Источник: RB