​​В Подмосковье камеры в автомобилях начали следить за усталостью таксистов

На данный момент идея тестируется в Подмосковье. Установленные камеры будут наблюдать за водителем с помощью компьютерного зрения. В процессе они будут оценивать его состояние по взгляду и, в случае, если он не пристегнул ремень, курил в салоне, разговаривал по телефону за рулём и отвлекался от вождения, будут реагировать.

Сообщается также, что отслеживаться будет и манера вождения водителей — в случае опасной езды, система будет предупреждать о нарушении с помощью звукового сигнала.

Разработкой технологии занимались специалисты VisionLabs.

Напомним, что ранее, в 2019 году, подобную систему разработали специалисты Яндекс.Такси.