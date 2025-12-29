В Подмосковье нейросеть теперь следит за дорогами, госуслугами и даже фонарями

Один из экспериментов направлен на сокращение бумажной отчетности в ведомствах. Внедрение ИИ уже позволило в два раза уменьшить объем документооборота. Губернатор попросил распространить эту практику на все 44 региональных министерства, чтобы данные были доступны в единой цифровой системе, пишет 360.ru.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» также использует искусственный интеллект. Почти 70 тысяч камер следят за порядком, автоматически распознавая 14 видов нарушений. Среди них — незаконная парковка у мусорных контейнеров или на газонах, граффити, переполненные урны и неработающие уличные фонари.

Искусственный интеллект также работает в сфере госуслуг, автоматически проверяя документы в 233 сервисах. Проанализировано уже свыше миллиона заявок.

В проекте «Умный ФОК» нейросети подсчитывают посетителей спортивных объектов, а в строительстве следят за ходом работ. Планируется, что к 2026 году в регионе запустят еще около 30 новых инициатив с применением ИИ.