В Подмосковье запустили единую систему мониторинга здоровья

В Московской области запустили новый сервис «Здоровье Онлайн» на цифровой платформе здравоохранения, чтобы обеспечить жителям удобный доступ к медицинским услугам. Сервис предоставляет возможность контролировать состояние здоровья, получать рекомендации по питанию и активности, а также важные уведомления.

Этот проект является частью инициативы по улучшению медицинского обслуживания в регионе, которую поддерживают Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и Минздрав. Он объединяет различные онлайн-сервисы, позволяя жителям Подмосковья получать доступ к медицинским услугам в любое удобное время.

«Здоровье Онлайн» помогает рано обнаруживать заболевания и поддерживать здоровый образ жизни, предоставляя инструменты для ведения дневника здоровья и получения анализа внесённых показателей. Также сервис позволяет подключить родных и близких для совместного контроля за состоянием здоровья.