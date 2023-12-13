В Подмосковных электричках отключили Wi-Fi интернет

Это решение было принято Центральной ППК, оператором электричек Московского региона. Отключение Wi-Fi произошло в рамках смены оператора услуги.

Представители ЦППК не раскрывают причины смены оператора, однако отмечают, что в последние годы популярность публичных Wi-Fi сетей снижается.

Это связано с тем, что качество публичного Wi-Fi часто уступает сетям мобильных операторов, и лишь небольшой процент пассажиров активно использует такие сети в общественном транспорте.

В связи с этими изменениями, из вагонов уже убраны стикеры, информирующие о наличии Wi-Fi. В настоящее время ведется демонтаж оборудования для Wi-Fi. Новый оператор и условия предоставления услуги Wi-Fi в пригородных электричках пока не объявлены.