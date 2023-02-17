В поисковике Яндекса появился встроенный конвертер криптовалют

16:45, 17 февраля 2023
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В поисковике Яндекса появился встроенный конвертер криптовалютМожно увидеть конвертацию 143 криптоактивов
Пресс-служба Яндекса сообщила о появлении в поисковой системе встроенного конвертера криптовалют. Сейчас можно узнать информацию о 143 самых популярных криптоактивах.
Фото: Yandex.ru
Виджет с конвертером располагается над результатами поисковой выдачи, можно узнать стоимость токенов и коинов в рублях, долларах, евро и некоторых других мировых валютах. Со временем вариантов конвертации станет больше.
Поиск понимает также сленг в текстовых запросах: «цена Dogecoin», «почём эфир», «битки в турецкие лиры».
Как отмечается, всю информацию по криптовалютам поиск Яндекса получает от сервиса CoinGecko — одного из крупнейших агрегаторов информации о цифровых валютах в интернете.