В поисковике Яндекса появился встроенный конвертер криптовалют

Виджет с конвертером располагается над результатами поисковой выдачи, можно узнать стоимость токенов и коинов в рублях, долларах, евро и некоторых других мировых валютах. Со временем вариантов конвертации станет больше.

Поиск понимает также сленг в текстовых запросах: «цена Dogecoin», «почём эфир», «битки в турецкие лиры».

Как отмечается, всю информацию по криптовалютам поиск Яндекса получает от сервиса CoinGecko — одного из крупнейших агрегаторов информации о цифровых валютах в интернете.