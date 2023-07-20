«В полевых условиях»: в России появилась мобильная лаборатория по выращиванию сердец

В России появилась уникальная автоматизированная мобильная лаборатория, способная создавать искусственные сердца.

Лаборатория разработана совместно учёными ИТМО, Сибирского федерального университета, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и «Научно-производственного объединения Пролаб». Она представлена на площадке Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Здесь будут проводить выращивание клеточных культур, создавать базы данных и заниматься разработкой искусственных сердец.

Мини-лаборатория, собранная в форме куба с тремя метрами стороной, оснащена современным оборудованием для культивирования клеток, включая ламинарный бокс, термостат, СО2-инкубатор, микроскоп, холодильник, водяную баню и центрифугу. Куб также оборудован автономной системой вентиляции и эффективными воздушными фильтрами.

Лаборатория подходит как для обучения, так и для серьёзных исследований с возможностью работы с различными типами клеток и бактерий, а также с применением роботизированной руки для автоматизации экспериментов. В будущем, наблюдение за ростом клеток можно будет осуществлять дистанционно с помощью специального микроскопа и камеры.