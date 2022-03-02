В Польше не подтвердили поставку Украине боевых самолётов

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В Польше не подтвердили поставку Украине боевых самолётовЭто значило бы втягивание НАТО в войну
Президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление пресс-службы ВМС Украины о том, что Польша якобы поставит Украине боевые самолёты.
Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам президента Польши, поставить Украине польские самолёты значило бы втянуть НАТО в конфликт, стороной которого альянс не является.
«Мы не отправляем наши самолёты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведеёся на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолёты сейчас на Украину не летают», — заявил Анджей Дуда.
Источник: ТАСС