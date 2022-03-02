В Польше не подтвердили поставку Украине боевых самолётов

Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам президента Польши, поставить Украине польские самолёты значило бы втянуть НАТО в конфликт, стороной которого альянс не является.

«Мы не отправляем наши самолёты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведеёся на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолёты сейчас на Украину не летают», — заявил Анджей Дуда.