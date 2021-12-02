В Польше оценили новую российскую управляемую ракету

Наука и технологии
Сегодня в 10:05
1 мин.
В Польше оценили новую российскую управляемую ракетуОтметив ее дальность поражения
На выставке оборонной промышленности «Армия-2021» в Москве была представлена управляемая ракета «изделие 305Э», которая была разработана для вертолетов ФСБ, благодаря своим данным становится привлекательной для зарубежных покупателей.
Defence24 оценило модернизацию российской ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии около 15 километров и предназначенную для вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, уходящих на экспорт.
По имеющимся данным, ракета имеет общий вес 105 килограммов, из которых 25 килограммов — боевая часть. Длина снаряда 1945 миллиметра, диаметр корпуса — 200 миллиметров. Твердотопливный двигатель обеспечивает запас хода до 14,5 километра при максимальной скорости около 900 километров в час
Defence24
Отмечается, что ракета на начальном этапе полета использует инерциальную навигационную систему или ГЛОНАСС, а в конце — тепловизионную головку. Плюсом к этому, по радиосвязи можно указать или изменить цель атаки даже на заключительном этапе полета.
Источник: Defence24