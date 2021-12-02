Наука и технологии
Сегодня в 10:05
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В Польше оценили новую российскую управляемую ракету

Отметив ее дальность поражения
На выставке оборонной промышленности «Армия-2021» в Москве была представлена управляемая ракета «изделие 305Э», которая была разработана для вертолетов ФСБ, благодаря своим данным становится привлекательной для зарубежных покупателей.
В Польше оценили новую российскую управляемую ракету

Defence24 оценило модернизацию российской ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии около 15 километров и предназначенную для вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, уходящих на экспорт.

По имеющимся данным, ракета имеет общий вес 105 килограммов, из которых 25 килограммов — боевая часть. Длина снаряда 1945 миллиметра, диаметр корпуса — 200 миллиметров. Твердотопливный двигатель обеспечивает запас хода до 14,5 километра при максимальной скорости около 900 километров в час

Defence24

Отмечается, что ракета на начальном этапе полета использует инерциальную навигационную систему или ГЛОНАСС, а в конце — тепловизионную головку. Плюсом к этому, по радиосвязи можно указать или изменить цель атаки даже на заключительном этапе полета.

Источник: Defence24
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