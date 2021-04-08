В Польше пожаловались на покупку «пустых» безракетных F-35 у США

По мнению экспертной среды Польши, закупка истребителей по 144 млн долларов за штуку была бы оправдана, если бы в эту сумму входили и вооружение самолёта. Но, как пишет Военное Обозрение, США поставляют боевые самолёты «пустыми», требуя за ракетное оснащение дополнительную плату.

Стоит, правда, отметить, что ту сумму, что польские власти платят американским партнёрам, последние проводят курс обучения и поставка тренажёров. При этом в Минобороны Польши уже заявили, что истребители позволят «вывести ВВС страны на совершенно новый уровень».