В Польше раскритиковали новейший Су-75 за его нереальность

Так, наши коллеги из польского издания Defence24 заявили, что у The Checkmate имеется ряд проблем, главная из которых — существование истребителя «не в реальной жизни, а только виртуально и в виде одной демонстрационной модели».

Журналисты утверждают, что лётные испытания аппарат могут задержаться из-за «бушующей в России пандемии COVID-19». При этом они также заявили, что «история Су-57, с которым новую машину связывает больше, чем просто одинаковые буквы и цифры в названии, не внушает оптимизма».

Напомним, что ранее в ноябре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь объявил о начале производства Су-75 на заводе в Комсомольск-на-Амуре. При этом примерно тогда же американское издание The Drive заявило, что новинка в реальности выглядит как истребитель средних размеров.