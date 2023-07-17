В правительстве России продумали как регулировать квантовые технологии вплоть до 2030 года

Правительство России утвердило Концепцию для регулирования квантовых коммуникаций до 2030 года. Принятое распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина.

На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил важность развития квантовых коммуникаций и необходимость создания благоприятной регуляторной среды для их развития. Он подчеркнул, что концепция будет способствовать формированию качественных норм и условий для поэтапного перехода на новые методы защиты информации и внедрения современных решений.

В документе указывается на стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций и поддержку отечественных производителей. Однако также отмечается необходимость разработки правовых мер, регулирующих использование квантовых коммуникаций в сетях связи. В некоторых сферах, таких как мобильная связь и логистика, предлагается введение экспериментальных правовых режимов для цифровых инноваций.

В рамках концепции также планируется предоставление аккредитации как ИТ-компаниям российским компаниям, занимающимся квантовыми коммуникациями. Изменения также будут внесены в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения господдержки.

В ближайшие три месяца профильные ведомства и РЖД должны представить предложения о реализации концепции в Минцифры. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что разработка концепции была выполнена на 10 месяцев раньше планового срока. Он также сообщил, что на данный момент в России протяжённость квантовой сети составляет 1147 км, и до конца года планируется построить ещё 1400 км.