В Прибалтике была обнаружена засекреченная американская военная база

База была рассекречена в ходе журналистского расследования в рамках телепередачи “Очевидец”. Подозрения появились после того, как авторы программы изучили официальные документы Министерства обороны США, в которых прямо заявлялось о том, что в течение 2019 года Соединенные Штаты выделят Эстонии около 15,7 млн долларов на поддержание “специфического объекта”.

Журналисты утверждают, что в изученных ими документах уточняется, на какие именно цели будут потрачены выделенные 15,7 млн долларов. В число расходов вошли: тир, оружейный склад, стройка казарм и башня для сушки парашютов. К слову, объекты должны будут быть сданы в 2020 году, а строительство уже идет полным ходом.