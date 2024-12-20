В приложение для запуска Telegram на ОС «Аврора» добавили групповые звонки

Компания «Авроид», занимающаяся разработкой программного обеспечения для российских операционных систем, анонсировала обновление для мобильного клиента мессенджера Telegram — Tavro. Теперь пользователи ОС «Аврора» могут проводить групповые аудио- и видеозвонки, а также добавлять новых контактов прямо в приложении. Это расширяет возможности общения, позволяя организовывать конференц-связь с коллегами или близкими.

Новая версия Tavro поддерживает групповые звонки с возможностью подключать до 10 тыс. участников. Кроме того, до 250 человек могут одновременно демонстрировать экран или транслировать видео. Этот функционал станет полезен для тех, кто организует вебинары или проводит большие онлайн-мероприятия, работая через нативное приложение для российской ОС.

Компания также продлила срок бесплатного доступа к специальной версии Tavro для физических лиц до середины 2025 года. Это даёт владельцам устройств на «Авроре» и тем, кто только рассматривает переход на российские технологии, возможность познакомиться с основными функциями приложения, такими как обмен сообщениями, групповые звонки и работа с архивом чатов. Новую версию можно скачать на сайте разработчика, где также доступны подробные инструкции.