В приложение ПСБ добавили распознавание номеров и QR-кодов с ИИ

В новом мобильном приложении, ПСБ, для Android стала доступна передовая технология, которая значительно улучшает скорость и точность считывания QR-кодов при совершении платежей. Это означает, что клиенты могут легко оплачивать услуги, такие как ЖКХ, налоги и штрафы, а также совершать покупки с помощью QR-кодов через СБП С2В. Технология использует искусственный интеллект для распознавания QR-кодов, включая те, которые могут быть на фотографиях в телефонах.

Кроме того, это приложение позволяет совершать денежные переводы по номеру телефона без необходимости его ввода вручную. Просто отсканируйте номер телефона в разделе «Платежи» в мобильном банке с помощью встроенного сканера. Важно отметить, что все данные клиента надёжно защищены, и распознавание QR-кодов и номеров телефонов происходит непосредственно на мобильном устройстве пользователя.

Эта технология является частью стратегии ПСБ по цифровизации и обеспечению высококачественного обслуживания клиентов. Она позволяет совершать платежи по QR-кодам с высокой точностью и скоростью даже в условиях плохого освещения или других сложных условий. Это делает использование QR-кодов более доступным и удобным для клиентов банка.