В приложении MAX появилась возможность забронировать отель

В приложение МАХ добавили сервис Ozon Travel. Теперь пользователи могут бронировать авиабилеты, ж/д билеты, гостиницы и туры прямо в цифровой платформе. Для этого достаточно найти Ozon Travel через поиск в МАХ и запустить мини-приложение, где можно оформить поездку, следить за статусом бронирований или получить поддержку.

Авторизация в мини-приложении доступна по номеру телефона или через Госуслуги, а все документы сохраняются в формате PDF в чат-боте. Это упрощает доступ к информации о поездке, так как больше не нужно искать билеты и брони в электронной почте. Удобный интерфейс позволяет легко оформить тур, не переключаясь между приложениями.

По словам представителей МАХ, интеграция с Ozon Travel делает платформу более универсальной и удобной для пользователей. Ozon Travel уже входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования, а за последний год увеличил оборот в полтора раза. Сервис активно развивается, охватывая разные платформы, чтобы предлагать клиентам лучшее качество и удобство.