В приложении «Почта Mail» появился раздел со скидками

В Почте Mail появился новый раздел «Скидки от партнёров», который помогает пользователям находить промокоды и специальные предложения от известных брендов. Лента скидок регулярно обновляется и включает акции супермаркетов, магазинов электроники, косметики и других категорий. Каждая карточка содержит описание скидки, условия её использования и срок действия, а код можно скопировать одним нажатием и сразу перейти на сайт магазина.

В разделе «Чеки» также добавлена новая функция, позволяющая искать покупки по магазинам. Пользователи могут быстро находить нужные чеки, указав дату, месяц, год или название магазина. Это упрощает поиск и помогает получить всю необходимую информацию о деталях любой покупки.

Команда разработчиков рассказала, что их цель — создать удобный сервис, где собраны все важные данные: от скидок до чеков и записей. Руководитель направления «Покупки Mail» Александр Суровов отметил, что в будущем появятся персонализированные подборки скидок, которые помогут пользователям экономить в наиболее значимых для них местах.