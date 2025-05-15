В приложении Сбера добавили функцию одновременной оплаты нескольких SIM-карт

Сбербанк представил новый сервис в приложении СберБанк Онлайн, который позволяет одновременно пополнять баланс нескольких мобильных номеров. Приложение автоматически собирает часто используемые номера, определяет их операторов и предлагает суммы на основе прошлых платежей. Пользователи могут настроить платёж вручную или воспользоваться предложенными вариантами.

Эта функция особенно полезна для тех, кто оплачивает связь не только для себя, но и для близких, планшетов, умных часов или других устройств. Пополнение доступно для номеров разных операторов, что экономит время и делает процесс удобным. Воспользоваться сервисом можно, выбрав «Оплатить мобильную связь» во вкладке «Платежи» и отметив один или несколько номеров для оплаты.

Сейчас услуга доступна на Android-устройствах в версии приложения 16.0 и выше. На iOS обновление с новой функцией появится в ближайшее время. Представители Сбербанка отмечают, что сервис создан для упрощения рутинных операций и повышения комфорта клиентов.