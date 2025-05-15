В приложении Сбера появилась возможность создать собственный дизайн карты

Теперь пользователи приложения СберБанк Онлайн могут создавать уникальные дизайны для своих банковских карт с помощью нейросети Kandinsky. Чтобы сгенерировать изображение, достаточно ввести в поиске приложения «Дизайн карты», выбрать раздел с Kandinsky и описать, что хочется увидеть, например, «космическая галактика с золотыми звёздами». Полученное изображение можно сразу использовать для цифрового оформления карты и SberPay.

Для подписчиков СберПрайма и владельцев премиальных пакетов услуг доступна возможность заказать пластиковую карту с выбранным нейродизайном. Эта функция активируется в версии приложения 16.5 и выше для Android. Стоимость печати составляет 500 рублей, в то время как создание цифрового дизайна остаётся бесплатным для всех пользователей.

Функция персонализации карт с помощью нейросети отражает стремление Сбера к развитию индивидуальных сервисов. Представители компании отметили, что нововведение позволяет клиентам проявить творчество и сделать свои карты по-настоящему уникальными.