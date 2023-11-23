В приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно создать заставку с помощью нейросети

В последнем обновлении приложения «СберБанк Онлайн» для Android-смартфонов появилась интересная функция: пользователи теперь могут воплотить свою творческую идею и создать уникальные заставки для входа с помощью нейросети Сбера, названной Kandinsky. Об этом сообщил Алексей Круглов, вице-президент и директор департамента цифровых каналов B2C в Сбербанке, на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Согласно словам топ-менеджера, каждый пользователь может создать до пяти уникальных заставок, которые будут меняться при каждом входе в приложение. Каждая из них уникальна, так как нейросеть генерирует изображения, которые никогда не повторяются.

«Нейросеть Kandinsky предоставляет удивительный опыт для клиентов, позволяя им внести свои эмоции и индивидуальность в СберБанк Онлайн. Искусственный интеллект значительно расширил ассортимент заставок, теперь клиенты могут полностью определять, каким образом они хотят, чтобы выглядел интерфейс», — подчеркнул Круглов.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователю нужно просто придумать текстовое описание или запрос, который отражает то, что он хочет увидеть на изображении, и нейросеть сделает остальное. Более подробные запросы гарантируют более точные и высококачественные результаты. Кроме того, появилась возможность устанавливать различные изображения, такие как фотографии, пейзажи, картины из галерей, изображения подводного мира и даже фотографии под микроскопом.