В приложении Яндекс GO начнёт отображаться очередь на вызов машины такси

Яндекс Go запускает нововведение, которое изменит способ назначения такси в периоды пикового спроса, например, после концертов или спортивных событий. В тарифе «Эконом» появится виртуальная очередь, которая позволит пассажирам видеть, сколько людей ожидает машину. Это поможет пользователям принимать более обоснованные решения: ждать очередное такси, выбрать другой тариф или использовать общественный транспорт.

Как пояснили в компании, изменения были введены по просьбе пассажиров, которым сложно было понять, насколько быстро они смогут уехать в моменты массовых мероприятий. Ранее такси заказывали все вокруг, а свободных автомобилей не хватало. Теперь первыми будут обслуживаться те, кто заказал такси раньше, а также появится возможность наблюдать за очередью.

Пассажиры смогут следить за тем, как уменьшается очередь, и при необходимости искать альтернативные варианты. Если ожидание затягивается, Яндекс Go предложит пересесть на другие тарифы или подсчитает оптимальный маршрут на общественном транспорте. Это должно сделать систему заказов более прозрачной и удобной в часы пик.