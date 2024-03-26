В Приморье построят два плавучих энергоблока

Госкорпорация «Росатом» планирует создать два плавучих энергоблока для Приморского края. Министр энергетики региона, Андрей Леонтьев, заявил об этом на выставке «Атомэкспо-2024». Он отметил, что эти блоки помогут покрыть дефицит энергии в регионе, который составляет 200 мегаватт, и сможет обеспечить электричеством Приморский край на ближайшие 40 лет.

Подписание меморандума между «Росатомом» и Инвестиционным агентством Приморского края о сотрудничестве по созданию плавучих энергоблоков подтверждает этот план. Согласно замглавы машиностроительного дивизиона «Росатома», Владимира Аптекарева, это также создаст новые рабочие места и привлечёт инвестиции в регион.

В Дальнем Востоке уже существуют предпосылки для энергодефицита, и к 2029–2030 годам региону потребуется около 2 гигаватт энергии. «Росатом» считает, что перспективы развития атомных электростанций на Дальнем Востоке обещают быть успешными. В настоящее время госкорпорация представлена в регионе Билибинской АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Чукотке.