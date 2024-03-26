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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 19:28
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В Приморье построят два плавучих энергоблока

Строительством займётся корпорация «Росатом»
Госкорпорация «Росатом» планирует построить два плавучих энергоблока для обеспечения электричеством Приморский край

Госкорпорация «Росатом» планирует создать два плавучих энергоблока для Приморского края. Министр энергетики региона, Андрей Леонтьев, заявил об этом на выставке «Атомэкспо-2024». Он отметил, что эти блоки помогут покрыть дефицит энергии в регионе, который составляет 200 мегаватт, и сможет обеспечить электричеством Приморский край на ближайшие 40 лет.

Подписание меморандума между «Росатомом» и Инвестиционным агентством Приморского края о сотрудничестве по созданию плавучих энергоблоков подтверждает этот план. Согласно замглавы машиностроительного дивизиона «Росатома», Владимира Аптекарева, это также создаст новые рабочие места и привлечёт инвестиции в регион.

В Дальнем Востоке уже существуют предпосылки для энергодефицита, и к 2029–2030 годам региону потребуется около 2 гигаватт энергии. «Росатом» считает, что перспективы развития атомных электростанций на Дальнем Востоке обещают быть успешными. В настоящее время госкорпорация представлена в регионе Билибинской АЭС и плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Чукотке.