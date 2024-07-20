В природном комплексе «Святой ключ» улучшили мобильную связь

В природном комплексе «Святой ключ» в Нижнекамске обновили сеть связи, установив новое оборудование и улучшили существующую инфраструктуру. Это сделано для того, чтобы справиться с растущей нагрузкой, особенно в сезон, когда парк посещает много туристов.

Теперь «Святой ключ» и набережная Камы, включая популярный причал, где летом часто швартуются теплоходы, будут обеспечены более стабильным интернет-соединением. Эти изменения помогут и местным жителям, и гостям города лучше наслаждаться отдыхом и туристическими поездками.

По словам Марата Кабанова, директора МТС в Татарстане, модернизация сети — это часть более широкой программы улучшения связи в популярных туристических местах. Татарстан часто попадает в топы по внутреннему туризму, и МТС активно работает над улучшением связи в местах с высокой нагрузкой.