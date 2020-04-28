В продаваемых в России популярных чипсах нашли мышьяк и кадмий

Так, например, в продукции таких компаний, как Pomsticks, Lorenz, “Московский картофель” и Kracks был обнаружен кадмий. В тех же чипсах от Pomsticks данное вещество превышало допустимую норму в 10 раз! Одновременно и кадмий, и мышьяк были обнаружены в свекольных чипсах “Здороведа”, при этом мышьяка в них было в 17 раз больше, чем допускают принятые в России стандарты.

При этом стоит отметить, что сами производители чипсов, в которых был найден кадмий, сообщили, что по их мнению нормы технического регламента Таможенного союза 021/2011 являются крайне несовершенным. Так, данный регламент не устанавливает отдельных норм для такой категории продуктов как чипсы.