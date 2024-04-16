В продаже появились кастомные iPhone в стиле криминальных фильмов

Компания Caviar расширила коллекцию Desperado, представив новые модели iPhone, посвящённые мафиозным мирам. Они вдохновлены такими культовыми фильмами, как «Крестный отец», «Острые козырьки» и «Неприкасаемые». Флагманская модель Godfather выполнена из чёрного титана с золотыми деталями и известной цитатой с обратной стороны: «Ничего личного — только бизнес».

Модель Revenge представляет собой смартфон с изображением золотого черепа и лезвия, вдохновлённого персонажем Томаса Шелби из сериала «Острые козырьки». Она также создана из титана и украшена кнопками из 18-каратного золота. Ещё одна модель, Capone, имеет корпус с декоративными следами пуль и цитатой от Аль Капоне: «Не переставай бороться, пока бой не окончен».

Цены на эти уникальные смартфоны начинаются от 489 тыс. рублей за iPhone 15 Pro Capone на 128 ГБ и достигают 644 тыс. рублей за iPhone 15 Pro Max Revenge на 1 ТБ.