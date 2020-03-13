В продажу поступил аналог отмененной зарядной площадки AirPower от Apple

Так, новинка от Logitech также позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно, правда, в отличие от Apple AirPower, Logitech Wireless Charging Pad позволяет смартфонам и умным часам находится в вертикальном положении. Подобная реализация позволяет пользователю прямо во время зарядки без проблем наблюдать за тем, что именно происходит на его девайсах.