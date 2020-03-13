Наука и технологии
Сегодня 13:28
В продажу поступил аналог отмененной зарядной площадки AirPower от Apple
По вполне демократичной цене
Зарядная площадка AirPower от Apple могла стать очередным прорывом компании — возможность одновременно заряжать и смартфон, и часы, и наушники беспроводным методом явно дорогого стоят. Но, к сожалению, купертиновцы не смогли осилить столь амбициозную задачу. Зато нечто подобное смогли реализовать в Logitech — в продажу поступил аналог AirPower, только не от рук яблочной компании.
Так, новинка от Logitech также позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно, правда, в отличие от Apple AirPower, Logitech Wireless Charging Pad позволяет смартфонам и умным часам находится в вертикальном положении. Подобная реализация позволяет пользователю прямо во время зарядки без проблем наблюдать за тем, что именно происходит на его девайсах.
Что же касательно цены, то новинка оценена в достаточно приемлемые 129 долларов. По крайней мере конкуренты за эту же цену предлагают куда менее интересные решения.