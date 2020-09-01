В продажу поступил тест на коронавирус

Правда, даже несмотря на то, что сам тестовый набор используется на дому, его все же будет необходимо направить в лабораторию для дальнейшего анализа. Таким образом, пациент может рассчитывать на конечный результат в течение 12-48 часов после проведения первоначальной процедуры у себя дома. Также стоит отметить, что согласно заявлению разработчиков теста, он является менее точным, чем ПЦР-диагностика, в связи с чем их продукт нельзя назвать полноценной заменой данной методики.

При этом сами разработчики нового теста отмечают, что они ожидают широкого применения их продукта при проведении тестирования в школах, детских садах, больницах и домах престарелых. Стоит подобный набор 49 евро, а уже сегодня он стал доступен к покупке в немецких аптеках и для покупки онлайн.