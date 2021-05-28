В продажу поступила международная версия проектора Xiaomi за 7500 рублей

Девайс умеет проецировать изображение на расстоянии от 1,2 до 3 метров. Итоговая диагональ может варьироваться от 40 до 120 дюймов. Есть возможность выводить картинку прямо со смартфона, используя беспроводную связь.

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