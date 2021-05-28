Наука и технологии
Сегодня в 17:10
В продажу поступила международная версия проектора Xiaomi за 7500 рублей
И за эти деньги, это один из лучших вариантов на рынке
Как стало известно, популярный онлайн-магазин Banggood запустил продажу глобальной версии новейшего проектора Xiaomi Wanbo X1. Первым 500 покупателям устройство обойдётся всего в 100 долларов (7350 рублей). Но даже более поздние клиенты заплатят не сильно дороже.
Максимальное разрешение, доступное проектору — 1280 х 720 пикселей. При этом пиковая яркость достигает 300 ANSI люмен, контрастность — 2000:1. Производитель гарантирует, что источник света в устройстве проработает как минимум 20 000 часов.
Девайс умеет проецировать изображение на расстоянии от 1,2 до 3 метров. Итоговая диагональ может варьироваться от 40 до 120 дюймов. Есть возможность выводить картинку прямо со смартфона, используя беспроводную связь.
Стоит отметить, что Bangood бесплатно доставляет Xiaomi Wanbo X1 в Россию.