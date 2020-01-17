В продажу поступило первое коммерческое устройство с аккумулятором будущего

Речь идет о Real Graphene, компании, которая, судя по заявлениям ее главы, работает над аккумуляторами с улучшенными характеристиками. Причем в отличие от всех своих конкурентов, данный производитель официально заявляет о том, что ее разработки практически готовы к массовому коммерческому производству. Но до тех пор, пока компания занимается обсуждением поставок для крупных производителей смартфонов, она решила выпускать портативные аккумуляторы с использованием графеновой технологии.

Существует две версии: 10 000 и 20 000 мАч. Правда пока что продается лишь первый вариант по цене в 90 долларов. Помимо этого производитель также предлагает 100-ваттный блок питания, который обойдется в 15 долларов. Да, если верить рассказам представителей Real Graphene, портативный аккумулятор работает не так быстро, как будущие смартфоны на базе графеновой технологии, но при этом все равно куда более резво, чем решения от конкурентов. Так, на зарядку 10 000 мАч будет достаточно 55 минут, что, согласитесь, отличный показатель.