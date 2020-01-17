Ferra

В продажу поступило первое коммерческое устройство с аккумулятором будущего

Теперь ждем появления первых смартфонов на базе данной технологии
Графен — один из самых перспективных материалов для производства аккумуляторов, который рано или поздно должен прийти на замену всем современным аналогам. Его преимущества настолько очевидны, что их поймет даже ребенок: графен меньше греется, он позволяет аккумуляторам быстрее заряжаться и при этом в целом его использование является более безопасным. Но несмотря на все плюсы, графен до сих пор не используется при производстве смартфонов, что очень и очень странно. Но, по всей видимости, появилась компания, пожелавшая изменить сложившуюся ситуацию.

Речь идет о Real Graphene, компании, которая, судя по заявлениям ее главы, работает над аккумуляторами с улучшенными характеристиками. Причем в отличие от всех своих конкурентов, данный производитель официально заявляет о том, что ее разработки практически готовы к массовому коммерческому производству. Но до тех пор, пока компания занимается обсуждением поставок для крупных производителей смартфонов, она решила выпускать портативные аккумуляторы с использованием графеновой технологии.

Существует две версии: 10 000 и 20 000 мАч. Правда пока что продается лишь первый вариант по цене в 90 долларов. Помимо этого производитель также предлагает 100-ваттный блок питания, который обойдется в 15 долларов. Да, если верить рассказам представителей Real Graphene, портативный аккумулятор работает не так быстро, как будущие смартфоны на базе графеновой технологии, но при этом все равно куда более резво, чем решения от конкурентов. Так, на зарядку 10 000 мАч будет достаточно 55 минут, что, согласитесь, отличный показатель.