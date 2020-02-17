В продажу поступит портативный МРТ

Напомним, что осенью прошлого года компания Hyperfine Research представила свой собственный портативный магнитно-резонансный томограф, который можно хранить непосредственно в палате пациента, что может быть очень удобно при необходимости провести анализ в самые сжатые сроки. При этом устройство также можно передвигать на колесиках и подключать к обычной розетке.