Наука и технологии
Сегодня 12:31
В продажу поступит портативный МРТ
Который, правда, не заменит более традиционный вариант устройства
Как стало известно, американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало официальное разрешение компании Hyperfine Research на продажу портативной МРТ, анонс которой состоялся еще осенью 2019 года.
При этом сама компания делает акцент на том факте, что портативный МРТ ни в коем случае не заменит традиционные вариант, а его основной задачей является быстрая диагностика пациентов, которые в первую очередь подозревают наличие у себя случая инсульта.
Напомним, что осенью прошлого года компания Hyperfine Research представила свой собственный портативный магнитно-резонансный томограф, который можно хранить непосредственно в палате пациента, что может быть очень удобно при необходимости провести анализ в самые сжатые сроки. При этом устройство также можно передвигать на колесиках и подключать к обычной розетке.