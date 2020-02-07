В программном обеспечении "катастрофического" Boeing 737 Max нашли еще одну уязвимость

Проблема была обнаружена в рамках летных испытаний в прошлом месяце, при этом регулирующий данный вопрос орган уже получил всю необходимую информацию. Сама Boeing заявила, что суть проблемы заключалась в том, что индикатор, уведомляющий о нерабочем состоянии системы триммера стабилизатора, включался в момент, когда для этого не было никаких оснований.

Напомним, что Boeing 737 Max получил звание “катастрофического” после того, как в течение короткого периода времени самолет стал участником двух фатальных аварий, в результате которых погибли 346 человек. Именно это послужило поводом для того, чтобы полеты данного самолета были прекращены 13 марта 2019 года.