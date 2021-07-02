В прошивке MIUI 12 нашли новую проблему

Так, по словам пользователей MIUI 12, при вызове центра управления они сталкиваются с подтормаживаниями и зависаниями. Ранее в Xiaomi говорили о том, что данная проблема обусловлена новой анимацией в прошивке. После этого специалисты работали над устранением этого бага, выпустив в впоследствии обновление, в котором поправлено размытие при анимации. Баг с подтормаживанием и зависанием при вызове центра управления это, к сожалению, не решило.

Кроме того, этот патч принес новую головную боль пользователям — центр управления зависает и иногда еще и переключается на режим с большим количеством цветов. Представители Xiaomi заверили, что в компании уже знают об этом баге и делают все, чтобы его устранить.