В прошивке MIUI 12 нашли новую проблему

Наука и технологии
Сегодня в 14:51
В прошивке MIUI 12 нашли новую проблемуС ним столкнулись владельцы смартфонов Xiaomi и Poco
Владельцы смартфонов Xiaomi и Poco сообщили о новом баге, найденном в оболочке MIUI 12.
Так, по словам пользователей MIUI 12, при вызове центра управления они сталкиваются с подтормаживаниями и зависаниями. Ранее в Xiaomi говорили о том, что данная проблема обусловлена новой анимацией в прошивке. После этого специалисты работали над устранением этого бага, выпустив в впоследствии обновление, в котором поправлено размытие при анимации. Баг с подтормаживанием и зависанием при вызове центра управления это, к сожалению, не решило.
Кроме того, этот патч принес новую головную боль пользователям — центр управления зависает и иногда еще и переключается на режим с большим количеством цветов. Представители Xiaomi заверили, что в компании уже знают об этом баге и делают все, чтобы его устранить.