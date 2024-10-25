В пустыне Сахара появилось озеро после сильнейшего за десятки лет наводнения

На 29 сентября 2024 года в результате мощного циклона, обрушившегося на Северную Африку и вызвавшего сильнейшее за последние десятилетия наводнение, в Себха-эль-Мелах в Алжире на месте давно высохшего озера появилось новое. Армон рассказал, что озеро образовалось вдоль хребта Угарта и питается пересыхающей рекой Уэд Саура, тянущейся с юго-востока.

Снимки озера получило NASA. Фото сделаны спутником наблюдения Земли Landsat 9. Но 16 октября озеро было заполнено более чем на 30%, а глубина достигла 2,2 метров.

По мнению исследователей, Сахара позволит сделать ещё много открытий. В частности, это коснётся нового витка озеленения, поскольку из-за растущей глобальной температуры стоит ожидать ещё больше наводнений.

«Будущее Сахары остаётся совершенно неясным, но мы надеемся, что в конечном итоге нам удастся лучше его понять, изучая события, приводящие к заполнению озёр», — сообщил Армон.