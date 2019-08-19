В «Пятерочке» можно забрать заказы из онлайн-магазина Яндекса и Сбербанка

Товары из маркетплейса Яндекса и Сбербанка «Беру» станет получить постаматах и на кассах сети магазинов «Пятерочки». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Яндекс.Маркета»

Партнёрство с X5 Retail обеспечит доставку и выдачу заказов «Беру» в постаматах и на кассах «Пятерочки». На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах ЦФО, в дальнейшем планируется запустить выдачу на кассах почти в 1 тыс. магазинов.

Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи.

Сейчас у «Беру» уже 12 тысяч точек получения заказов, включая постаматы и пункты выдачи. В апреле компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4 тысяч к 2024 году.