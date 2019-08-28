В «Пятёрочках» внедрили кассы с самообслуживанием

Розничная компания X5 Retail Group разработала кассу самообслуживания нового поколения. 67 аппаратов уже установлены в 11 магазинах «Пятёрочка».

Касса была разработана в собственной лаборатории Х5. Отмечается, что это первый аппаратный и программный продукт полностью созданный в Х5. Также компания подчёркивает, что в серийном выпуске касса X5 обходится значительно дешевле аналогов систем самообслуживания, а по функциональности превосходит их.

Касса нового поколения оснащена 22,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, укрупненным 2D-сканнером с быстрым распознаванием всех типов штрих-кодов, стереодинамиками и микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой.

Купюроприемник у неё отсутствует и поддерживается только безналичная оплата. Интерфейс разработан на основе дизайна аналогичных аппаратов в сетях фастфуда, уже привычных российским потребителям.

На втором этапе реализации проекта запланирована интеграция весовой платформы и установка программного обеспечения для быстрых платежей через QR-коды. Касса самообслуживания способна адаптироваться под новые сценарии использования и формы оплаты – она уже оснащена 3D-камерой для оплаты по технологии Face ID.