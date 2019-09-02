В «Пятёрочках» запустили экспериментальные электронные ценники

Розничная компания X5 Retail Group объявила о запуске пилотного проекта по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка».

Как отмечает ритейлер, новые технологии позволят исключить вероятность несоответствия указанных цен за товар.

В данном этапе пилота участвуют только «Пятёрочки», расположенные в городе Долгопрудный. Семь магазинов оборудованы 58 тысячами электронных ценников, которые покрывают практически 100% ассортимента за исключением единичных случаев промо-продукции, расположенной не на полках магазина.

В основе «цифровых» ценников - электронная бумага, действующая как дисплей устройства, с тремя цветными чернилами – белыми, черными и красными для проведения промо-акций.

Обновление данных происходит автоматически без участия персонала магазина – цена и информация о товаре меняется в онлайн-режиме с помощью радиоканала. Внедрённые ценники отличаются низким энергопотреблением и способны работать 5 лет без замены батарейки.

Х5 уже использует более 65 тысяч электронных ценников в трёх супермаркетах «Перекрёсток» большого формата, расположенных в Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Москве. До конца этого года Х5 рассмотрит возможность внедрения электронных ценников ещё в 15 магазинах «Пятёрочка» и 10 супермаркетах «Перекрёсток». По итогам пилота и доработки экономической модели проекта будет принято решение о разворачивании проекта на большее число магазинов сетей Х5.​