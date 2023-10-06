В Пятёрочке автоматика сделает невозможной продажу просроченных продуктов

Эта мера призвана обеспечить дополнительную защиту потребителей от покупки товаров с истёкшим сроком годности.

Инициатива была представлена в ходе международного форума «Антиконтрафакт» Станиславом Богдановым, директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group.

По его словам, новая система, названная «запретительной кассой», уже прошла пилотное тестирование в некоторых магазинах сети и в ближайшее время будет распространена на все торговые точки по стране.

«Запретительная касса» работает просто: благодаря маркировке каждого товара, система автоматически блокирует продажу тех товаров, срок годности которых истек.

Это исключает возможность человеческой ошибки со стороны кассиров, которым ранее приходилось вручную проверять срок годности каждого товара, что занимало значительное количество времени и усилий.