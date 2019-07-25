В Пятёрочке можно сменить оператора с сохранением номера телефона

Оператор «Тинькофф Мобайл» начал продавать свои SIM-карты в магазинах «Пятёрочка». На данный момент карточки оператора теперь можно купить в Москве и Московской области.

При покупке SIM-карты на кассах «Пятёрочки» также можно будет самостоятельно оформить перенос номера действующего оператора в сеть «Тинькофф Мобайл».

Карты планируется представить на прикассовом стеллаже в около 2,5 тысяч магазинах «Пятёрочка». После покупки каждый абонент сможет самостоятельно зарегистрировать и активировать SIM-карту через приложение ID.ABONENT на своём смартфоне, которое можно скачать в Google Play или App Store.

При переносе номера от другого оператора в приложении ID.ABONENT необходимо указать свой действующий номер, выбрать ближайшую дату переноса номера и аналогично зарегистрировать сим-карту.

Для всех новых абонентов «Тинькофф Мобайл», в том числе при покупке SIM-карт на кассах «Пятёрочки», доступна акция «Первый месяц бесплатно», которая позволяет абоненту протестировать качество связи в течение одного календарного месяца. При подключении все новые абоненты получают бесплатный пакет голосовой связи и интернет-трафика. При переносе номера от других операторов также на счёт абонента начисляется 1 000 рублей для оплаты услуг связи после окончания периода действия бесплатной связи.