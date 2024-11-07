В Qualcomm спрогнозировали рост продаж благодаря китайским смартфонам

Акции компании выросли на 5,5% в послепродажную сессию. Напомним, что после объявления результатов за последний квартал акции уже подскочили на 12%. Также компания анонсировала программу выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов.

Qualcomm, один из крупнейших поставщиков чипов для мобильных устройств, извлекает выгоду из восстановления рынка смартфонов. Спрос растет на устройства, оснащенные искусственным интеллектом, такими как чат-боты и генераторы изображений. В прошлом финансовом году 46% выручки компании пришлось на китайских клиентов.