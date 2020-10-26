В Re:Store запущена распродажа гаджетов и аксессуаров со скидками до 60%

Так, в рамках распродажи, купить беспроводные наушники Beats Studio3 можно с 60% скидкой. Если ранее они продавались за 24 990 рублей, то сейчас их стоимость упала до 9 990 рублей.

В то же время, наушники Sony WH-H910N доступны за 19 990 рублей. Напомним, что в обычное время их продают за 23 990 рублей.

Помимо наушников в распродаже можно встретить ремешки для фирменных часов Apple, чехлы-аккумуляторы для iPhone, зарядные устройства, стилусы и прочие гаджеты. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.