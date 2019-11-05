В регионах России могут ограничить число разрешений на такси

Инициатором предложения выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, который полагает, что порядка 30 разрешений на тысячу человек является достаточным, отметив, что право для выбора квоты должно быть у самих регионов. Известно, что на данный момент в Москве функционируют порядка 50 тысяч такси на 12 млн человек.

Однако российские сервисы такси скептично отнеслись к предложенной инициативе. Так, по словам представителей “Ситимобил” и “Яндекс.Такси”, нововведение может привести к одновременному увеличению стоимости сервисов, а также росту черного рынка, что ухудшит не только качество услуг, но и безопасность поездок. Также отмечается, что существуют регионы, которые и вовсе не имеют реестр лицензий такси, а в этом случае внедрение квот лишено смысла.