Наука и технологии
Сегодня 17:22
В рейтинге крупнейших производителей смартфонов обновился лидер
Теперь на первом месте не Samsung
Китайской издание Gizmochina, ссылаясь на данные Counterpoint Research, опубликовало материал, благодаря которому выяснилось, что в рейтинге крупнейших производителей смартфонов обновился лидер.
Так, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также американские санкции, именно китайский технологический гигант Huawei стал лидером в рейтинге крупнейших производителей смартфонов по итогам апреля. Сообщается, что Huawei впервые удалось обогнать южнокорейскую компанию Samsung.
По словам вице-президент по исследованиям в Counterpoint Нейл Шаха, Huawei досталось 19% доли рынка, тогда как за аналогичный период Samsung имеет всего 17%. Смена лидера с Samsung на Huawei объясняется патриотизмом китайских потребителей, который начали отдавать предпочтение Huawei, на фоне американских санкций. Кроме того, ограничения, вызванные пандемией коронавируса, серьезно сказались на продажах Samsung в ряде рынков.