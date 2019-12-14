В рейтинге носимой электроники сменился лидер

Так, согласно отчету, в третьем квартале первое место в мировом рейтинге носимой электроники занял китайский гигант Xiaomi, которому удалось отгрузить порядка 12,2 млн устройств, что позволило компании занять порядка 27% рынка. Более того, годовой рост продаж Xiaomi достиг отметки 74,4%, тогда как второе место досталось Apple, доля рынка которой составила 15%. Сообщается, что рост Xiaomi обусловлен большими объемами продаж на китайском рынке, а также “агрессивным расширением” на зарубежных рынках.

Отметим, что третье место в данном рейтинге досталось китайской компании Huawei, которая владеет 13% рынка.